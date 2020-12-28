Sakarya'da 10 dönümlük ormanlık alan yandı - Son Dakika

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 10 dönümlük alan yandı.Gece saatlerinde, Akyazı ilçesi Ballıkaya Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Ormandan yükselen dumanları görenler itfaiyeye haber verdi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi 'ne bağlı itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgeye geldi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 10 dönümlük ormanlık alan yandı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Genç kız kısıtlamada üçüncü kez yakalandı: Hep merak ediyordum, işte o an bu an