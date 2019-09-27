Son Dakika Haberleri: Sakarya'da 10 kilo 115 gram kubar esrar ele geçirdi
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Sakarya'da 10 kilo 115 gram kubar esrar ele geçirdi

1 saat önce

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 10 kilo 115 gram kubar esrar ele geçirildi.

Sakarya'da 10 kilo 115 gram kubar esrar ele geçirdi, System.String[]

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 10 kilo 115 gram kubar esrar ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kocaali ilçesi Yalpankaya Mahallesinde bir eve 'Satmak için esrar maddesi imal etti' iddiası üzerine operasyon gerçekleştirdi. Gerçekleşen operasyona Narkotik tim köpeklerinin de katıldı. Şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada 1 adet faturasız kurusıkı tabanca, 2 adet av tüfeği, 1 kök kenevir bitkisi, 10 kilo 115 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.


Yapılan operasyon sonucu bir kişi gözaltına alındı. - SAKARYA

Kocaali, Sakarya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:39 Kaynak: İHA
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