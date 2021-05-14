Son dakika haber! 10 yaşındaki çocuk, polis ağabeyleri sayesinde annesinin mezarını ziyaret etti

Son dakika habere göre Sakarya'da annesinin mezarına gitmek isteyen 10 yaşındaki çocuk, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince özel izinle kabristanlığa götürüldü.

Sakarya'da annesinin mezarına gitmek isteyen 10 yaşındaki çocuk, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince özel izinle kabristanlığa götürüldü. Serdivan ilçesinde oturan 10 yaşındaki Yasir Bal ve babaannesi, Ramazan Bayramı dolayısıyla evlerinin yakınında bulunan Yazlık Kavşağı'ndaki polis uygulama noktasını ziyaret ederek, personelle bayramlaştı. Yasir Bal, ziyaret sırasında polis ağabeylerine Kaynarca ilçesindeki annesinin mezarına gitmek istediğini, bu konuda kendisine yardımcı olmalarını söyledi. Çocuğun isteğine duyarsız kalamayan Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yasir ve babaannesini polis aracına bindirerek mezarlığa götürdü. Annesinin mezarında dua eden Bal, polis ağabeylerine teşekkür etti.

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