Sakarya'da 10 yeni ambulans hizmet vermeye başladı - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı tarafından acil sağlık hizmetlerinin hızlı, etkin ve eksiksiz bir şekilde sürdürülebilmesi için biri yenidoğan hizmeti olmak üzere Sakarya'ya 10 yeni ambulans gönderildi.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Serdar Değirmenci, İl Ambulans Servisi Başhekimi Uzm. Dr. Necip Gökhan Güner'in katılımıyla, ambulanslar istasyonlara teslim edildi.

Öğütlü, yaptığı açıklamada, "Acil sağlık hizmetlerinde görev yapan tüm personelimize özverili çalışmalarından dolayı bugün burada bir kez daha teşekkür ediyorum. Bakanlığımız ihtiyaç dahilinde tüm yurtta olduğu gibi ilimizde de acil sağlık hizmetlerinde yıpranan ambulanslarımızı yeniliyor. Biri yenidoğan hizmetinde kullanılmak üzere 10 yeni ambulansımız geldi. İstasyonlarımızda kilometresi en fazla olan ambulanslarımızı yeniledik. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Öte yandan kentte en çok vakayı karşılayarak yılın istasyonu seçilen Adapazarı 5 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu personeline Öğütlü tarafından teşekkür plaketi verildi.