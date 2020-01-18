Sakarya'da 11 kilogram esrar ele geçirildi: 1 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da 11 kilogram esrar ele geçirildi: 1 gözaltı - Son Dakika

Sakarya'da 11 kilogram esrar ele geçirildi: 1 gözaltı

7 saat önce

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Akyazı ilçesinde yaptığı operasyonda 10 kilogram esrar ele geçirirken, bir kişi de gözaltına alındı.

Sakarya'da 11 kilogram esrar ele geçirildi: 1 gözaltı, System.String[]

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Akyazı ilçesinde yaptığı operasyonda 10 kilogram esrar ele geçirirken, bir kişi de gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, istihbari bilgiyi değerlendiren Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM Şube Müdürlüğü ve Dokurcun Jandarma Komutanlığı ortaklaşa Akyazı ilçesi Çakıroğlu Beyler Mahallesindeki bir ikamete operasyon yaptı. C.T. isimli şahsa ait iki ev ve eklentileri ile tarlasında yapılan aramada 2 adet tabanca, 2 adet seri numaraları silinmiş av tüfeği, evinin çatı kısmında mavi jelikan içerisinde 4 kavanoz kubar esrar ele geçirildi. Şüpheliye ait kavaklıkta yapılan ikinci arama da ise toprağa gömülü vaziyette 1 mavi jelikan ve eski evinin bahçe kısmında yine toprağa gömülü vaziyette 1 mavi jelikan içerisinde olmak üzere toplam 11 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.


Operasyon sonucu C.T., isimli şahıs gözaltına alındığı belirtildi. - SAKARYA

Jandarma, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 01:52 Kaynak: İHA
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