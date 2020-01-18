Sakarya'da 11 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde düzenlenen operasyonda 11 kilo 80 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçede bir evde esrar yetiştirildiği ihbarını değerlendiren Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Çakıroğlu Beyler Mahallesi'nde ikamet eden C.T'ye ait iki ev ve eklentileri ile tarlasında yapılan aramada, 2 tabanca, seri numaraları silinmiş 2 av tüfeği, 4 kavanoz kubar esrar, toprağa gömülü vaziyette toplam 11 kilo 80 gram esrar ele geçirildi.

Ekiplerce gözaltına alınan C.T'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.