Sakarya'da 12 gün önce şarampole yuvarlanan otomobilde yangın çıktı
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Sakarya'da 12 gün önce şarampole yuvarlanan otomobilde yangın çıktıSAKARYA - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde uzun süre önce şarampole yuvarlanan ve yuvarlandığı yerden alınmayan araçta çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi.
Sakarya
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 04:09 Kaynak: İHA
'da 12 gün önce şarampole yuvarlanan otomobilde yangın çıktı
SAKARYA - Sakarya'nın Serdivan
ilçesinde uzun süre önce şarampole yuvarlanan ve yuvarlandığı yerden alınmayan araçta çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi.
Olay, Serdivan İlçesi Kemalpaşa Mahallesi
Esentepe mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 12 gün önce şarampole yuvarlanan ve yuvarlandığı yerden alınmayan araçta çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi. Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
ekipleri zorlu arazi şartlarına rağmen araca ulaşmak için yoğun çaba sarf etti. Halat yardımıyla aracın düştüğü noktaya ulaşan ekipler, tüplerle alevleri söndürdü. Hurdaya dönen otomobilde kimsenin olmadığını tespit eden ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.
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