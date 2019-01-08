Sakarya'da 13 İlçede Okullar Tatil Edildi
1 saat önce
Sakarya'da gece saatlerinde etkisini arttıran kar yağışıyla birlikte şehrin birçok ilçesinde eğitime bir gün ara verildi.
Sakarya
'da gece saatlerinde etkisini arttıran kar yağışıyla birlikte şehrin birçok ilçesinde eğitime bir gün ara verildi.
Sakarya'da etkili olan kar yağışı okulların tatil olmasına neden oldu. Gece saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı sonrasında 13 ilçede okullar tatil edildi. Adapazarı
ilçesine bağlı Camili
, Karaman
ve Korucuk
Mahallelerindeki okullar ile Karasu
, Kocaali
, Kaynarca
, Söğütlü
, Ferizli
ve Hendek
ilçelerinin tamamında eğitime 1 gün ara verildi. Ayrıca Adapazarı, Serdivan
, Erenler
, Sapanca
, Karapürçek
ve Akyazı
ilçelerine bağlı okullardaki taşımalı öğrenciler için de eğitime bir gün ara verildi. - SAKARYA
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:22 Kaynak: İHA
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