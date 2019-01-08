Son Dakika Haberleri: Sakarya'da 13 İlçede Okullar Tatil Edildi

Sakarya'da 13 İlçede Okullar Tatil Edildi

1 saat önce

Sakarya'da gece saatlerinde etkisini arttıran kar yağışıyla birlikte şehrin birçok ilçesinde eğitime bir gün ara verildi.

Sakarya'da 13 İlçede Okullar Tatil Edildi, System.String[]
Sakarya'da gece saatlerinde etkisini arttıran kar yağışıyla birlikte şehrin birçok ilçesinde eğitime bir gün ara verildi.

Sakarya'da etkili olan kar yağışı okulların tatil olmasına neden oldu. Gece saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı sonrasında 13 ilçede okullar tatil edildi. Adapazarı ilçesine bağlı Camili, Karaman ve Korucuk Mahallelerindeki okullar ile Karasu, Kocaali, Kaynarca, Söğütlü, Ferizli ve Hendek ilçelerinin tamamında eğitime 1 gün ara verildi. Ayrıca Adapazarı, Serdivan, Erenler, Sapanca, Karapürçek ve Akyazı ilçelerine bağlı okullardaki taşımalı öğrenciler için de eğitime bir gün ara verildi. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:22 Kaynak: İHA

Adapazarı, Sakarya, Güncel
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