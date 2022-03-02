Sakarya'da 13 kilo uyuşturucu yakalandı, 27 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Sakarya'da 13 kilo uyuşturucu yakalandı, 27 şüpheli tutuklandı

02.03.2022 11:03
Sakarya'da 13 kilo uyuşturucu yakalandı, 27 şüpheli tutuklandı

Sakarya'da polis ekiplerince Şubat ayı içerisinde uyuşturucu madde ticari yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Sakarya'da polis ekiplerince Şubat ayı içerisinde uyuşturucu madde ticari yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlara ilişkin gözaltına alınan 77 şüpheliden 27'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Şubat ayı içerisinde gerçekleştirilen operasyonların raporu açıklandı. Uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda 77 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ev, araç, iş yeri ve üst aramalarında, 8 kilo 440 gram skunk, 4 kilo 83 gram metamfetamin, 192 adet extacy hap, 528, 34 gram esrar 94 gram kokain, 59,92 gram sentetik uyuşturucu, 1 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 26 bin 85 lira ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 27'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Sakarya'da 13 kilo uyuşturucu yakalandı, 27 şüpheli tutuklandı
Sakarya'da 13 kilo uyuşturucu yakalandı, 27 şüpheli tutuklandı
Sakarya'da 13 kilo uyuşturucu yakalandı, 27 şüpheli tutuklandı
Sakarya'da 13 kilo uyuşturucu yakalandı, 27 şüpheli tutuklandı

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu, Sakarya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da 13 kilo uyuşturucu yakalandı, 27 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sakarya'da 13 kilo uyuşturucu yakalandı, 27 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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