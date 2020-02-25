Sakarya'da 130 gram uyuşturucuya 2 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sakarya'da 130 gram uyuşturucuya 2 tutuklama - Son Dakika

Sakarya'da 130 gram uyuşturucuya 2 tutuklama

6 saat önce

SAKARYA Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları bir otomobilde130 gram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirdi.

Sakarya'da 130 gram uyuşturucuya 2 tutuklama, System.String[]

SAKARYA Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları bir otomobilde130 gram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen istihbari ve fiziki çalışmalar neticesinde Ankara istikametinden Hendek'e gelen bir otomobili durduran polis ekipleri araç içersinde yaptıkları aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet mermi, 130 gram metamfetamin isimli uyuşturucu madde ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan S.U (25), E.Ö (38), A.Ş (48) ve S.D (33) gözaltına aldı.

Piyasa değeri yaklaşık 800 bin TL olduğu belirtilen uyuşturucu madde ile ruhsatsız tabanca ve mermilere polis el koydu. Şüpheliler Sakarya Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan S.U. ve S.D. tutuklanarak Ferizli L Tipi Cezaevi'ne gönderilirken, A.Ş. ve E.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Emniyet Müdürlüğü, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 02:18 Kaynak: DHA
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