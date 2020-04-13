Sakarya'da, 14 günlük gözetim süreleri biten 6 kaymakam adayı daha evlerine gönderildi - Son Dakika

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Sakarya'da, 14 günlük gözetim süreleri biten 6 kaymakam adayı daha evlerine gönderildi
6 saat önce
Korona virüs tedbirleri kapsamında 30 Mart tarihinde yurt dışından Sakarya'ya getirilerek KYK yurtlarında karantinada tutulan ve gözetim süreleri biten 6 kaymakam adayı daha evlerine gönderildi.
Korona virüs tedbirleri kapsamında 30 Mart tarihinde yurt dışından Sakarya'ya getirilerek KYK yurtlarında karantinada tutulan ve gözetim süreleri biten 6 kaymakam adayı daha evlerine gönderildi.
Dünya'da küresel salgın olarak ilan edilen korona virüs tedbirleri kapsamında ülkemizde alınan geniş güvenlik önlemleri devam ediyor. Ulusal pandemi olan korona virüs tedbirleri kapsamında Ürdün'de bulunan 6 kaymakam adayı Sakarya'ya getirilerek Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Arif Nihat Asya yurdunda 30 Mart 2020 tarihinden itibaren karantina altına alınmıştı. 14 günlük gözlem süreleri biten kaymakam adaylarının tahliye işlemlerine başlanıldı. Kaymakam adayları sosyal mesafeyi korumak amaçlı yurtlardan tek tek çıkartıldı ve otobüslere bindirilerek evlerine gönderildi. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 12:48 Kaynak: İHA
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