Sakarya'da 14 Mart Tıp Bayramı hastanedeki etkinlikle kutlandı - Son Dakika

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (SEAH) 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Tıp Fakültesi öğrencileri tarafından SEAH konferans salonunda organize edilen etkinlikte, meslekte 30'uncu yılını dolduran hekimlere teşekkür belgesi, 40'ıncı yılını dolduranlara plaket verildi.

Etkinlikte konuşan SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, hekimliğin dünyanın en kutsal mesleklerinden biri olduğunu belirterek, "İnsan hayatını kurtarmaya vesile olan, sağlıklı toplum ve nesillerin yetişmesi için canla başla çalışan başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı'nı kutlarım." dedi.

Başhekim Doç. Dr. Fikret Halis de özveri ve fedakarlıkla çalışan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, Tıp Bayramı'nı kutladı.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından oluşturulan gruplar, katılımcılarla şarkılar söyledi.

Etkinliğe, İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Başkanı Op. Dr. Özcan Öktem, Halk Sağlığı Başkanı Dr. Yasin Çatalbaş, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Serdar Değirmenci, Personel Hizmetleri Başkanı Suat Koçak, hastane yöneticileri, hekimler ve sağlık çalışanları katıldı.