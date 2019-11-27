Son Dakika Haberleri: Sakarya'da 141 öğrenci zehirlendi
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Sakarya'da 141 öğrenci zehirlendi

6 saat önce

ADAPAZARI'nda özel bir okulda eğitim gören 141 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı.

Sakarya'da 141 öğrenci zehirlendi, System.String[]

ADAPAZARI'nda özel bir okulda eğitim gören 141 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı. 115 öğrenci taburcu edilirken, 26 öğrencinin gözetim altında tutulduğu belirtildi.

Adapazarı'nda özel bir okulda eğitim gören öğrencilerin bir bölümü, gece geç saatlerde kusma ve karın ağrısı şikayeti ile hastanelere başvurdu. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle öğrenciler tedaviye alındı, okulda bulunan yemek ve sulardan örnekler alındı. Okul yönetimi velilere mesaj ile durum hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Durumu ağır olan öğrencimiz yok. Şu anda en son bilgi gözetim altında 26 öğrencimiz var. Diğerleri evlerine gönderildi. Sabaha kadar da 141 öğrenci müracaat etmiş oldu ama durumu ağır olan yok. Gerekli incelemeler hem yemek hem de su numunesi alınarak başlatıldı" dedi.

Zehirlenmelerin kesin sonucu alınan numune örneklerinin değerlendirilmesinin ardından belli olacak.


Adapazarı, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:42 Kaynak: DHA
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