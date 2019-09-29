Son Dakika Haberleri: Sakarya'da 143 asker zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Sakarya'da 143 asker zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

1 saat önce

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan Taşkısığı Kışlası'nda 143 asker zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'da 143 asker zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı, System.String[]

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan Taşkısığı Kışlası'nda 143 asker zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Askerlerden 63'ünün ayakta tedavi edilerek taburcu edildiği, 73'ünün ise müşahede altında tutulduğu belirtildi.


Sakarya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Hastanelerimize askerlerimizin bulantı, kusma, ishal ve ateş şikayetleri iletilmeye başlamıştır. Gerekli personel takviyeleri yapılarak ilk müdahaleler yapılmış, müşahedeyi gerektirenler uygun alanda takip altına alınmış, durumu iyi olanlar tedavilerini müteakip birliklerine gönderilmiştir. Başvuranlardan alınan kan ve gaita örnekleri ile yenilen yemeklerden alınan numunelerin laboratuvar tetkikleri devam etmektedir. Durumu ağır olan askerimiz bulunmamaktadır. Saat 22.30 itibarıyla toplam başvuru 143 olup bunlardan 63'ü ayaktan tedavi edilerek taburcu edilmiştir. 73'ü müşahede altına alınmış 7'sinin ise yatırılması uygun görülmüştür" denildi. - SAKARYA

Adapazarı, Sakarya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 12:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


U19 derbisinde Galatasaray, Fenerbahçe'yi 5-2 mağlup etti
İzmir Karabağlar'da bir kişi havaya ateş açtı, özel harekat sevk edildi Adapazarı'nda bir kışlada yedikleri yemekten zehirlenen 143 asker hastaneye kaldırıldı TEM'de 3 kişinin öldüğü kazada ölen annesinin cansız bedeninin başında gözyaşı döktü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2019 01:32:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sakarya'da 143 asker zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]