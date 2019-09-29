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Sakarya'da 143 asker zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

1 saat önce

Sakarya'da 143 asker zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldıSAKARYA - Sakarya'daki bir kışlada 143 asker yediklerinden zehirlenerek hastaneye kaldıldı.

Sakarya'da 143 asker zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

SAKARYA - Sakarya'daki bir kışlada 143 asker yediklerinden zehirlenerek hastaneye kaldıldı.

Edinilen bilgilere göre, Sakarya'da bulunan Taşkısığı Kışlasında askerler yedikleri yemekten zehirlendi. Asker bunaltı, kusma ve ishal şikayetleriyle çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Askerlerden 73 tanesi hala müşaade altında tutulduğı belirtildi.

Valilikten yazılı açıklama

Yaşanan olay sonrası Sakarya Valiliğinden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Hastanelerimize askerlerimizin bulantı, kusma, ishal ve ateş şikayetleri iletilmeye başlamıştır. Gerekli personel takviyeleri yapılarak ilk müdahaleler yapılmış, müşahedeyi gerektirenler uygun alanda takip altına alınmış, durumu iyi olanlar tedavilerini müteakip birliklerine gönderilmiştir. Başvuranlardan alınan kan ve gaita örnekleri ile yenilen yemeklerden alınan numunelerin laboratuvar tetkikleri devam etmektedir. Durumu ağır olan askerimiz bulunmamaktadır. Saat 22.30 itibarıyla toplam başvuru 143 olup bunlardan 63'ü ayaktan tedavi edilerek taburcu edilmiştir. 73'ü müşahede altına alınmış 7'sinin ise yatırılması uygun görülmüştür" denildi.

Sakarya'da 143 asker zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Sakarya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 01:38 Kaynak: İHA
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