Üye Girişi
Sakarya'da 146 bin kişinin ihtiyacını karşılayacak su kaynağına ulaşıldı- Başkan Yüce, Sapanca Gölü ve Akçay Barajı'nı büyük ölçüde rahatlatacak su... - Son Dakika

Sakarya'da 146 bin kişinin ihtiyacını karşılayacak su kaynağına ulaşıldı- Başkan Yüce, Sapanca Gölü ve Akçay Barajı'nı büyük ölçüde rahatlatacak su...

20.09.2021 19:52

Sakarya'da 146 bin kişinin ihtiyacını karşılayacak su kaynağına ulaşıldı Başkan Yüce, Sapanca Gölü ve Akçay Barajı'nı büyük ölçüde rahatlatacak su kaynağının müjdesini verdi Başkan Yüce, Sapanca Gölü ve Akçay Barajı'nı büyük ölçüde rahatlatacak su kaynağının müjdesini verdi Sakarya...

Sakarya'da 146 bin kişinin ihtiyacını karşılayacak su kaynağına ulaşıldı

Başkan Yüce, Sapanca Gölü ve Akçay Barajı'nı büyük ölçüde rahatlatacak su kaynağının müjdesini verdi

Başkan Yüce, Sapanca Gölü ve Akçay Barajı'nı büyük ölçüde rahatlatacak su kaynağının müjdesini verdi

SAKARYA - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 2 yılda 10 farklı ilçede yaptığı sondajlarda 146 bin kişinin ihtiyacını karşılayabilecek 370 litre/saniyelik içilebilir su kaynağına ulaştı. 45 yıllık su hasretinin bittiği Hendek Dereköy'den seslenen Başkan Yüce, "Gece gündüz çalışarak 2 yılda 10 ilçede 30 farklı noktada 146 bin kişinin ihtiyacını görebilecek seviyede içilebilir kaynağa ulaştık. Doğal cennetlerimizi gelecek nesillere aktarabilmek için arayışımız devam edecek" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, alternatif su kaynakları noktasında başlattığı sondaj çalışmalarında mutlu sona ulaştı. 2 yıllık süreçte 10 farklı noktada yapılan sondajlarda yaklaşık 146 bin kişinin ihtiyacını karşılayacak kaynak bulundu. SASKİ tarafından oluşturulan uzman ekip, şehirde Akyazı, Geyve, Hendek, Karasu, Erenler, Kaynarca, Kocaali, Taraklı ve Pamukova olmak üzere 10 ilçede sondaj çalışmaları yürüttü. Derinliği 60 ile 200 metre arasında değişen sondajlar yapıldı. 30 mahallede toplamda 370 litre/saniye kapasiteye sahip kaynaklardan alınan numuneler, laboratuvarda incelendi ve suyun içilebilir olduğu tespit edildi.

"Gündüz gece çalıştık, 2 yılda 10 ilçede su kaynağı bulduk"

Hendek Dereköy'de alternatif su kaynağına ulaştıkları müjdesini veren Başkan Yüce, "Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin doğal kaynaklarına sahip çıkmak adına alternatif içme suyu arayışlarımızı gündüz gece çalışarak sürdürdük. 2 yılda toplamda 10 ilçede yaptığımız sondaj çalışmalarından başarılı sonuçlar aldık ve suya ulaştık. Tamamına bakacak olursak, inceleyip onayladığımız bu kaynaklar 146 bin vatandaşımızın su ihtiyacını karşılayabilir seviyede. Sondajını yaptık ve bu noktalarda suyumuz gürül gürül akıyor. Gerekli alt yapıyı oluşturduğumuzda suyu şehrin dört bir yanına taşıyabileceğiz. Bu sayede doğal cennet olan Sapanca Gölümüz, Akçay Barajı'mız, akarsularımıza da nefes aldırmış olacağız. Doğal cennetlerimizi gelecek nesillere aktarabilmek için arayışımız devam edecek" dedi.

"Dereköy'de 45 yıllık su hasretine son verdik"

Su kaynağına ulaşılan son nokta olan Hendek Dereköy'de 45 yıllık hasretin son bulduğunu ifade eden Başkan Yüce, "Kaynak suyumuz hayırlı olsun. Sadece Dereköy'de 2 bin vatandaşımızın su ihtiyacı karşılanmış ve 45 yıllık özlem bitmiştir. Emeği geçen SASKİ Genel Müdürü ve ekip arkadaşlarına şükranlarımı sunuyorum. Bu noktada iletim hattı yapılacak, elektrik hattı çekilecek ve trafo yerleştirilecek. Takriben 1 milyon TL'lik bir masraf olacak. Artık Dereköy'de sus sorunumuz bitmiş olacak. Vatandaşlarımız doya doya sularını içecekler. Su gayet berrak, tamamen içilebilir özelliğe sahip. Hemşerilerimiz kana kana içebilir. Şu anda 10 noktada sondaj çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmanın devam ettiği 5 noktada sondaj tamamlandı" diye konuştu.

"Sakarya'da kuraklık tehdidi yaşayan kaynaklara nefes oldu"

Başkan Ekrem Yüce'nin sondaj sahasında verdiği teknik bilgiye göre su kaynağının 146 bin Sakaryalının su ihtiyacını karşılayacak seviyede olduğu öğrenildi. Altyapı çalışmaları sonrasında su kaynağı çıkarıldığı bölgedeki vatandaşlara ulaştırılacak. Su, ihtiyaç halinde kaynaktan şehrin diğer ucuna kadar verilebilecek. Büyükşehir'in yaptığı başarılı sondajla birlikte şehrin doğal kaynağı Sapanca Gölü ve Akçay Barajı büyük ölçüde rahatlayacak. Kent genelinde devam edeceği belirtilen sondaj çalışmaları, son yıllarda kuraklık tehdidi yaşayan doğal kaynakların yok olma riskini azaltacak.

Sakarya'da 146 bin kişinin ihtiyacını karşılayacak su kaynağına ulaşıldı- Başkan Yüce, Sapanca Gölü ve Akçay Barajı'nı büyük ölçüde rahatlatacak su...
Sakarya'da 146 bin kişinin ihtiyacını karşılayacak su kaynağına ulaşıldı- Başkan Yüce, Sapanca Gölü ve Akçay Barajı'nı büyük ölçüde rahatlatacak su...
Sakarya'da 146 bin kişinin ihtiyacını karşılayacak su kaynağına ulaşıldı- Başkan Yüce, Sapanca Gölü ve Akçay Barajı'nı büyük ölçüde rahatlatacak su...
Sakarya'da 146 bin kişinin ihtiyacını karşılayacak su kaynağına ulaşıldı- Başkan Yüce, Sapanca Gölü ve Akçay Barajı'nı büyük ölçüde rahatlatacak su...
Sakarya'da 146 bin kişinin ihtiyacını karşılayacak su kaynağına ulaşıldı- Başkan Yüce, Sapanca Gölü ve Akçay Barajı'nı büyük ölçüde rahatlatacak su...
Sakarya'da 146 bin kişinin ihtiyacını karşılayacak su kaynağına ulaşıldı- Başkan Yüce, Sapanca Gölü ve Akçay Barajı'nı büyük ölçüde rahatlatacak su...
Sakarya'da 146 bin kişinin ihtiyacını karşılayacak su kaynağına ulaşıldı- Başkan Yüce, Sapanca Gölü ve Akçay Barajı'nı büyük ölçüde rahatlatacak su...

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Taraklı, Kocaali, Akyazı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sakarya'da 146 bin kişinin ihtiyacını karşılayacak su kaynağına ulaşıldı- Başkan Yüce, Sapanca Gölü ve Akçay Barajı'nı büyük ölçüde rahatlatacak su... - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sıfır otomobillerde 19:29 Sıfır otomobillerde "stokçuluk" iddialarına hem firmadan hem de Honda'dan peş peşe yanıt Miley Cyrus'tan ilk cinsel deneyim itirafı! Hemcinsleriyle ilişki yaşamış 18:53 Miley Cyrus'tan ilk cinsel deneyim itirafı! Hemcinsleriyle ilişki yaşamış Zonguldak'ta 18:30 Zonguldak'ta "koruyucu etkiyi azaltacak" şekilde aşı yapılan vatandaşlar yeniden aşı olacak
Yasemin Bozkurt, yıllar sonra itiraf etti: Elimde Hülya Avşar'a ait seneler öncesinden mektup var 18:06 Yasemin Bozkurt, yıllar sonra itiraf etti: Elimde Hülya Avşar'a ait seneler öncesinden mektup var Tüyler ürpertici anlar kamerada! Çok katlı otoparkın 3'ncü katından betona çakıldı 17:44 Tüyler ürpertici anlar kamerada! Çok katlı otoparkın 3'ncü katından betona çakıldı Son dakika: Türkiye, soğuk ve yağışlı havanın etkisine giriyor! Yüksek kesimlerde kar bekleniyor 16:38 Son dakika: Türkiye, soğuk ve yağışlı havanın etkisine giriyor! Yüksek kesimlerde kar bekleniyor
Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz, Sergen Yalçın hakkında konuştu 15:46 Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz, Sergen Yalçın hakkında konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce kürsüye çıkan New York Brooklyn Takva Mescidi kurucu İmamı Siraj Wahhaj, salonu konuşmasıyla inletti 14:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce kürsüye çıkan New York Brooklyn Takva Mescidi kurucu İmamı Siraj Wahhaj, salonu konuşmasıyla inletti

Son Dakika Haberleri
18:50 Metrobüs üstünde kıta değiştiren YouTuber serbest kaldı: Dersimi aldım, bir daha yapmayacağım
18:49 Meydanda kavga etmek için buluştular! Kadınlar, binlerce insanın önünde yasak aşk yüzünden saç baş birbirlerine girdiler
18:12 Süper Lig şampiyonluk oranlarında değişiklik yaşandı! 5. hafta sonunda zirve el değiştirdi
18:12 Alanya'da kan donduran olay! Klima motoruna asılı cansız erkek bedeni bulundu
17:59 Sosyal medya hesabında soyadını değiştiren Ece Erken, "Ayrılık" iddialarına paylaştığı fotoğrafla cevap verdi
17:55 Şenol Güneş'ten önemli fedakarlık! Sözleşmede yazan o rakamdan daha azını aldı
17:28 Son Dakika: ABD, ülkeye gelecek yabancılara aşı zorunluluğu getiriyor
17:26 Munoz'dan Ozan Tufan'a övgü dolu sözler: Kendisini topla çok rahat hissediyor
17:25 Dehşeti yaşatan kaza! 14 yaşındaki çocuk, traktörün altında kalıp hayatını kaybetti
17:16 Düğün günü skandal olay! Gelin, damadı terk edip eski sevgilisi olan kuzeniyle kaçtı
Ciddi kan kaybeden Güldür Güldür Show 2 Ekim'den itibaren yeni bölümleriyle ekrana gelecek Ciddi kan kaybeden Güldür Güldür Show 2 Ekim'den itibaren yeni bölümleriyle ekrana gelecek         
19:33
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki Türkevi'nin açılışını yaptı! İşte yeni binadan ilk görüntüler Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki Türkevi'nin açılışını yaptı! İşte yeni binadan ilk görüntüler         
19:14
Meydanda kavga etmek için buluştular! Kadınlar, binlerce insanın önünde yasak aşk yüzünden saç baş birbirlerine girdiler Meydanda kavga etmek için buluştular! Kadınlar, binlerce insanın önünde yasak aşk yüzünden saç baş birbirlerine girdiler         
18:50
Süper Lig şampiyonluk oranlarında değişiklik yaşandı! 5. hafta sonunda zirve el değiştirdi Süper Lig şampiyonluk oranlarında değişiklik yaşandı! 5. hafta sonunda zirve el değiştirdi         
18:13
Okul servisinde 2 öğrenciyi öldüren eski muhtar ilk kez hakim karşısına çıktı: Oğlumu taciz etmişlerdi Okul servisinde 2 öğrenciyi öldüren eski muhtar ilk kez hakim karşısına çıktı: Oğlumu taciz etmişlerdi         
17:49
Bülent Arınç'tan artan ev ve yurt kiralarıyla ilgili yorum: Dindarların gazabından korkmak lazım Bülent Arınç'tan artan ev ve yurt kiralarıyla ilgili yorum: Dindarların gazabından korkmak lazım         
17:14
5 kamyonu hurdaya çeviren firma sahibi durumu açıkladı: Olay basına yansıdığı gibi değil 5 kamyonu hurdaya çeviren firma sahibi durumu açıkladı: Olay basına yansıdığı gibi değil         
15:56
Kız öğrencinin eteğini kaldırıp tokat attığını açıklayan Celal Şengör'den konu ile ilgili açıklama: Cinsel taciz olduğunu düşünmüyorum Kız öğrencinin eteğini kaldırıp tokat attığını açıklayan Celal Şengör'den konu ile ilgili açıklama: Cinsel taciz olduğunu düşünmüyorum         
15:08
1970 model aracı için ABD'den jant istedi, arabanın ilk sahibiyle iletişim kurdu 1970 model aracı için ABD'den jant istedi, arabanın ilk sahibiyle iletişim kurdu         
14:31
Koronavirüsten hayatını kaybeden Prof. Dr. Tırnaksız için hüzünlü tören: Hep birlikte sebebin olduk yiğidim Koronavirüsten hayatını kaybeden Prof. Dr. Tırnaksız için hüzünlü tören: Hep birlikte sebebin olduk yiğidim         
14:27
Bin yüz kişiye uygulanan TURKOVAC'ta herhangi bir yan etkiye rastlanmadı Bin yüz kişiye uygulanan TURKOVAC'ta herhangi bir yan etkiye rastlanmadı         
14:03
Mini elbisesi ile teknede poz veren Demet Özdemir'e ilk yorum sevgilisi Oğuzhan Koç'tan geldi Mini elbisesi ile teknede poz veren Demet Özdemir'e ilk yorum sevgilisi Oğuzhan Koç'tan geldi         
12:58
Cinsel ilişki için anlaştığı genç kızı gömen öğretmen, delil yetersizliğinden serbest bırakıldı Cinsel ilişki için anlaştığı genç kızı gömen öğretmen, delil yetersizliğinden serbest bırakıldı         
11:46
Bülent Ersoy canlı yayında mikrofonu açık unuttu, sözleri programa damga vurdu: Son program kovulduk Bülent Ersoy canlı yayında mikrofonu açık unuttu, sözleri programa damga vurdu: Son program kovulduk         
11:41
Ateşli Silahlar Yönetmeliği 19'uncu kez değişti! Artık bu mesleklerde ruhsatlı silah alabilecek Ateşli Silahlar Yönetmeliği 19'uncu kez değişti! Artık bu mesleklerde ruhsatlı silah alabilecek         
09:50
Galatasaray taraftarın Galatasaray taraftarın "Formayı çıkar" tepkisine Ömer Bayram, "Eyvallah" diyerek formasını yere attı         
09:30
Ustabaşının boğazına bıçak dayayarak 5 saat rehin alan garsondan savunma: Öldürme kastım yoktu Ustabaşının boğazına bıçak dayayarak 5 saat rehin alan garsondan savunma: Öldürme kastım yoktu         
07:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2021 20:16:25. #1.13#
SON DAKİKA: Sakarya'da 146 bin kişinin ihtiyacını karşılayacak su kaynağına ulaşıldı- Başkan Yüce, Sapanca Gölü ve Akçay Barajı'nı büyük ölçüde rahatlatacak su... - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement