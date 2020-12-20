Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine dev şafak operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika

Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine dev şafak operasyonu: 11 gözaltı

20.12.2020 13:41

Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine dev şafak operasyonu: 11 gözaltı 150 jandarma personelinin katılımı ile düzenlenen operasyon havadan da görüntülendi Film sahnelerini aratmayacak operasyonda ekipler koçbaşı ile kapıları kırarak içeri girdi Sakarya İl Jandarma Komutanlığından 150...

Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine dev şafak operasyonu: 11 gözaltı

150 jandarma personelinin katılımı ile düzenlenen operasyon havadan da görüntülendi

Film sahnelerini aratmayacak operasyonda ekipler koçbaşı ile kapıları kırarak içeri girdi

SAKARYA - Sakarya İl Jandarma Komutanlığından 150 personelin katılımı ile uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunu örgütlü olarak işleyen şüphelilere yönelik Akyazı ilçesinde şafak operasyonu düzenlendi. Drone destekli ve hassas burun uyuşturucu madde arama köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda çok sayıda tabanca, uyuşturucu ele geçirilirken, 11 şüpheli de gözaltına alındı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehirde uyuşturucu ve uyuşturucu satıcılarına geçit vermiyor. İl Jandarma Komutanlığına bağlı 150 personelin katılımı ile Akyazı ilçesinde geniş çaplı bir uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Çocuklar ve gençleri zehirleyen uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunu örgütlü olarak işleyen şüphelilere yönelik Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aylardır fiziki takibi yapılan 11 şüpheliye ait 11 adrese eş zamanlı olarak şafak operasyonu gerçekleştirildi.

Akyazı ilçesi Vakıf Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve örgütlü olarak uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak suçundan aylardır teknik ve fiziki takibi yapılan 11 şüpheli yakalandı. Drone destekli gerçekleştirilen şafak operasyonunda açılmayan kapılar koçbaşları ile ekiplerce kırıldı. Uyuşturucu maddeleri yakalamak için ise hassas burun uyuşturucu madde arama köpekleri de operasyona destek verdi.

Şahıslara yönelik şafak vakti eş zamanlı operasyonda ekipler, 11 adresin önünde önlemler aldı. Drone ile de havadan tarama yapan ekipler, bazı evlerin kapılarını da koçbaşıyla kırdı. Düzenlenen operasyonda; 5 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca,1 adet 7,65 mm çapında ruhsatsız tabanca, 8 adet kurusıkı tabanca, söz konusu tabancalara ait 142 adet çeşitli ebatlarda fişek, bin 20 gram uyuşturucu madde, 18 adet uyarıcı hap, 66 bin 595 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para, 2 adet bilgisayar, 2 adet tablet, 33 adet cep telefonu, 3 adet USB flash bellek, 8 adet bıçak 6136 SKM ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine dev şafak operasyonu: 11 gözaltı
Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine dev şafak operasyonu: 11 gözaltı
Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine dev şafak operasyonu: 11 gözaltı
Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine dev şafak operasyonu: 11 gözaltı
Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine dev şafak operasyonu: 11 gözaltı
Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine dev şafak operasyonu: 11 gözaltı
Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine dev şafak operasyonu: 11 gözaltı

Jandarma, Organize, Sakarya, Akyazı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine dev şafak operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika


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