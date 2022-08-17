Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Sakarya'da anıldı - Son Dakika
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Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Sakarya'da anıldı

17.08.2022 03:20
Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Sakarya'da anıldı

Sakarya'da, 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma programı gerçekleştirildi.

Sakarya'da, 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma programı gerçekleştirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, Kur'an-ı Kerim, ilahi ve kasideler okundu.

Vatandaşlar, depremin yıkıcı etkisini gösteren kentin çeşitli noktalarından çekilmiş manzaraların bulunduğu resim sergisini gezdi.

Kızılay ve AFAD'ın bilgilendirme filmlerinin gösterildiği etkinlik süresince katılımcılara çay ve su ikram edildi.

Saatler 03.02'yi gösterdiğinde İl Müftüsü Hasan Başiş'in eşliğinde "deprem şehitleri" için dua edilmesiyle program son buldu.

Etkinliğe, kent protokolünün temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

Demokrasi, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Sakarya'da anıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Sakarya'da anıldı - Son Dakika
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