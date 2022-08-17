Deprem farkındalığı için pedal çevirdiler - Son Dakika
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Deprem farkındalığı için pedal çevirdiler

17.08.2022 16:22
Deprem farkındalığı için pedal çevirdiler

Sakarya'da, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 23. yılında bisikletli anma turu düzenlendi.

Sakarya'da, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 23. yılında bisikletli anma turu düzenlendi.

Kızılay ve Hendek Belediyesi iş birliğinde "Artçılar Kalbimizde" sloganıyla düzenlenen "Kızılay 17 Ağustos Anma Turu", Sakarya ve çevre illerden 60'ın üzerinde bisikletlinin katılımıyla belediye önünde başladı.

Programda konuşan Kızılay Afet Yönetimi Genel Müdürü İbrahim Özer, bundan sonra benzer acıların yaşanmaması temennisinde bulunarak, afetlerle yaşamanın öğrenilmesi gerektiğini söyledi.

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu da plansız, kaçak ve çarpık yapılaşmanın devam ettiğini üzülerek dile getirdiğini belirterek, belediye olarak bununla mücadele ettiklerini, bu konuda vatandaşlardan destek beklediklerini vurguladı.

Farkındalık için 35 kilometre pedal çevirdiler

Konuşmaların ardından alkışlar ve düdükler eşliğinde yola çıkan grup, yaklaşık 35 kilometre pedal çevirerek Sakarya Nehri kenarındaki Sakaryapark'a ulaştı.

Burada konuşan Kızılay Genel Sekreteri Yusuf Ramazan Saygılı, afetle meşgul olan kurumlara, birimlere, yöneticilere, bilim insanlarına kulak verilmesi gerektiğini söyledi.

Saygılı, vatandaşlara afet bilinci kazandırma çalışmalarının devam ettiğini anlatarak, "Kızılay olarak 85 milyon insanımızı eğitmek için bütün hazırlıklarımızı yapmış, adım adım bütün gönüllü yapılarımızı eğitme süreçlerini başlatmış durumdayız." dedi.

Kızılay Afet Yönetimi Genel Müdürü İbrahim Özer de şubeler, gönüllüler, kadın kollarıyla afetlere hazırlanma çalışmalarını sürdürdüklerini aktararak, " Türkiye'nin her noktasında yaşayan bütün bireylerle farkındalık anlamında canla başla çalışmak zorundayız. Bir mottomuz var; her bir bireye eğitim, her bir bireye afet konusunda farkındalık götürmek üzere yola devam ediyor olacağız." ifadesini kullandı.

Kızılay Yönetim Kurulu üyesi Esra Özkoç ise Poyrazlar Tabiat Parkı'nda, Marmara Bölgesi Kadın Teşkilatı'nın projesi kapsamında 40 kadının profesyonel afet ve ilk yardım eğitimi aldığını bildirdi.

Kızılay Sakarya Şube Başkanı Cevdet Koç, 17 Ağustos felaketinin, toplumun hafızasında diri tutulmasının yeni acıların yaşanmasını azaltacağını, önleyeceğini vurguladı.

Daha sonra bisikletleriyle kent merkezindeki Demokrasi Meydanı'na gelen grup, burada pankart açıp kırmızı beyaz balonları gökyüzüne bıraktı.

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Kaynak: AA

Kızılay, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Deprem farkındalığı için pedal çevirdiler - Son Dakika

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