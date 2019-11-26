Sakarya'da 17 öğretmen emekli olduğu okulda derse girdi

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan farkındalık projesiyle 17 öğretmen, emekli olduğu okulda ders verdi.

Anadolu'nun 1157 yılında ilk açılan medresesi Yağıbasan Medresesi'nden baz alınarak gerçekleştirilen farkındalık projesiyle İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş ile 17 öğretmen, emekli oldukları 17 okulda derse girdi.

Durmuş, yaptığı açıklamada, öğretmenlerin emekli oldukları 17 okulda saat 11.57'de derse girmelerini arzu ettiklerini söyledi.

Saatin 11.57 olmasının bir özelliğinin olduğunu belirten Durmuş, "Anadolu'da ilk medrese Tokat Niksar civarında 1157 yılında kurulduğu için saatini o yüzden 11.57 olarak belirledik çünkü Anadolu'da ilk kıvılcımı da atan o medresedeki öğretmenlerimizdir. Emekli öğretmenlerimizde bizleri yetiştirdiği noktasında gayret ve çabaları vardı. Bu anlamlı günde ve bu saatte bunu tekrarlamak istedik. Emekli öğretmenlerimizin her zaman başımızın tacı olduğunu ve hiçbir zaman onları unutmadığımızı ifade etmek istedik." diye konuştu.

Emekli öğretmen Gülcan Tatar (51) da 29 yıl çalıştıktan sonra emekliye ayrıldığını ifade ederek, "Tekrar emekli olduğum okula gelip burada öğrencilerle baş başa ders yapmak beni tekrar o günlere götürdü, böyle bir projenin içinde olmaktan çok mutlu oldum. Emekli öğretmenlerin unutulmadığını görmek beni ayrıca çok mutlu etti." dedi.

Öğrenciler de emekli öğretmenin verdiği derslerden çok mutlu olduklarını söylediler.