Sakarya'da 17 okul farklı binalarda eğitim verecek - Son Dakika

Sakarya'da 17 okulun ikinci yarıyıl döneminde eğitimlerini farklı binalarda sürdüreceği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, önceliğin çocukların sağlığı ve can güvenliği olduğu kaydedildi.

Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından kentteki eğitim binalarında kontroller yapıldığı, "Deprem Tahkik Raporları" hazırlandığı belirtilen açıklamada, "Raporların sonucuna göre deprem olması halinde risk taşıyabileceği değerlendirilen binaların yıkılması yönünde karar alınmıştır. Bu kapsamda 17 eğitim binası hakkında yıkım kararı verilmiştir. Yaz döneminde de benzer bir çalışmada 7 bina boşaltılarak yıkılmıştı. Yaz döneminde boşaltılan 7 bina ile bu kapsamda boşaltılan bina sayısı 24 olmuştur. 17 okuldan 10 okulda normal, 7 okulda taşımalı eğitim yapılacak." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, yarın başlayacak ikinci yarıyıl döneminde eğitim ve öğretimin aksamaması için gerekli planlamalar yapıldığı kaydedildi.

Yıkım kararı verilen okulların taşınacakları okullar ile normal ve ikili eğitim yapılacak okullar şu şekilde:

YIKILACAK OKULLARDAN İKİLİ EĞİTİM YAPILACAKLAR YIKILACAK OKULLAR TAŞINACAĞI YER ADAPAZARI Karaosman İlkokulu Sabihahanım Ortaokulu Şehit Abdullah Ömür İlkokulu Medine Müdafii Fahrettin Paşa İHO Çökekler İlkokulu Şehit Fatih Kemal Yarar Ortaokulu AKYAZI Alaağaç İlkokulu Karaçalılık İlkokulu Ş.Y. Halil İbrahim Sert Anadolu Lisesi Cumhuriyet Ortaokulu SAPANCA Sapanca MTAL Sapanca Anadolu Lisesi PAMUKOVA Mekece İlkokulu Pınarlıbacı İlkokulu