Sakarya'da 17 okul farklı binalarda eğitim verecek - Son Dakika
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Sakarya'da 17 okul farklı binalarda eğitim verecek

6 saat önce

Sakarya'da 17 okulun ikinci yarıyıl döneminde eğitimlerini farklı binalarda sürdüreceği bildirildi.

Sakarya'da 17 okul farklı binalarda eğitim verecek, System.String[]

Sakarya'da 17 okulun ikinci yarıyıl döneminde eğitimlerini farklı binalarda sürdüreceği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, önceliğin çocukların sağlığı ve can güvenliği olduğu kaydedildi.

Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından kentteki eğitim binalarında kontroller yapıldığı, "Deprem Tahkik Raporları" hazırlandığı belirtilen açıklamada, "Raporların sonucuna göre deprem olması halinde risk taşıyabileceği değerlendirilen binaların yıkılması yönünde karar alınmıştır. Bu kapsamda 17 eğitim binası hakkında yıkım kararı verilmiştir. Yaz döneminde de benzer bir çalışmada 7 bina boşaltılarak yıkılmıştı. Yaz döneminde boşaltılan 7 bina ile bu kapsamda boşaltılan bina sayısı 24 olmuştur. 17 okuldan 10 okulda normal, 7 okulda taşımalı eğitim yapılacak." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, yarın başlayacak ikinci yarıyıl döneminde eğitim ve öğretimin aksamaması için gerekli planlamalar yapıldığı kaydedildi.

Yıkım kararı verilen okulların taşınacakları okullar ile normal ve ikili eğitim yapılacak okullar şu şekilde:

YIKILACAK OKULLARDAN İKİLİ EĞİTİM YAPILACAKLAR
YIKILACAK OKULLAR TAŞINACAĞI YER
ADAPAZARI
Karaosman İlkokulu Sabihahanım Ortaokulu
Şehit Abdullah Ömür İlkokulu Medine Müdafii Fahrettin Paşa İHO
Çökekler İlkokulu Şehit Fatih Kemal Yarar Ortaokulu
AKYAZI
Alaağaç İlkokulu Karaçalılık İlkokulu
Ş.Y. Halil İbrahim Sert Anadolu Lisesi Cumhuriyet Ortaokulu
SAPANCA
Sapanca MTAL Sapanca Anadolu Lisesi
PAMUKOVA
Mekece İlkokulu Pınarlıbacı İlkokulu

YIKILACAK OKULLARDAN NORMAL EĞİTİM YAPILACAKLAR
YIKILACAK OKULLAR TAŞINACAĞI YER
ADAPAZARI
Köprübaşı İlkokulu Karakamış İlkokulu
HENDEK
Dikmen Ortaokulu Karadere Ortaokulu
Soğuksu İlkokulu Aşağıçalıca İlkokulu
Yeşilyurt Ortaokulu Yeşilyurt İHO
SAPANCA
Alaçam Ortaokulu Aynı okulun ek binasına
KARASU
Karasu Anadolu İHL Halk Eğitim Merkezi/Karasu İHO
Kurudere İlkokulu Kurudere Ortaokulu
KOCAALİ
Hürriyet İlkokulu Osman Salihoğlu İlkokulu
FERİZLİ

Gölkent İlkokulu Gölkent Ortaokulu
Şehit Hacı Uzun İlkokulu (Yemekhane) Aynı okulun ek binasına

Sapanca, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 01:08 Kaynak: AA
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