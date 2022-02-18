Sakarya'da 18 suçtan aranması bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Sakarya'nın Erenler ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası ile 18 suçtan yakalaması bulunan şüpheli yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü devriye ekipleri, kentin huzur ve güvenliği için çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, gece saatlerinde Küpçüler Caddesi üzerinde yaptıkları GBT sorgulamasında, 18 suçtan aranan ve hakkında 17 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen C.B'yi gözaltına aldı.
Şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
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