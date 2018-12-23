Sakarya'da 180 Yıllık Çeşme Restore Ediliyor

Sakarya
'da Eski Reji Sokağı'ndaki çeşme aslına uygun olarak restore edilecek. Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Fen İşleri Dairesi Başkanı Murat Mutlu
, yaptığı yazılı açıklamada, geçmişte şehirlerin içerisinde önemli bir işlevi olan tarihi çeşmeleri yeniden kullanıma sunacakları için büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.
İlk olarak Tekeler Mahallesi'nde bulunan çeşmeyi yeniden akar hale dönüştürdüklerini hatırlatan Mutlu, şimdi de Eski Reji Sokağı'ndaki tarihi çeşmeyi aslına uygun olarak restore ettireceklerini aktardı.
Mutlu, bunu için ekiplerin bölgede çalışmalarına başladığını ifade ederek, şunları kaydetti:
"Gerekli restorasyonların ardından hizmete sunacağız. Bir diğer çeşmemiz ise şehir merkezinde bulunan Eski Reji Sokağı'nda yer alıyor. 1838 yılında Kemahlı Hacı İsmail Ağa tarafından yaptırılan çeşmenin, 1950'li yıllara kadar bölge vatandaşlarının su ihtiyacını karşıladığı biliniyor. Anıtlar Kurulundan onaylı şekilde aslına uygun olarak restore edeceğimiz tarihi çeşme, bölge ve çevredeki vatandaşlarımızın su ihtiyaçlarına karşılık üretecek. İnşallah şehir tarihinde yeri olan tüm yapılarımızı korumaya, aslına uygun şekilde şehrimize kazandırmaya devam edeceğiz."