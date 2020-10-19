Sakarya'da 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı - Son Dakika

Sakarya'nın Ferizli ve Karasu ilçelerinde 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı.

Ferizli Kaymakamlığı önünde düzenlenen törene, Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü, Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Demirbaş, Ferizli Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Haluk Onay katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından Ferizli Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Onay, yaptığı açıklamada, muhtarların vatandaşların en yakınında olduğunu söyledi.

Onay, muhtarların gece gündüz demeden vatandaşların ihtiyaçları için çalıştığını dile getirerek, "Pandemi döneminde muhtarlarımız birlik ve beraberlik içinde çalışarak vatandaşların tüm eksikliklerini yerine getirmişlerdir. Dernek başkanı olarak kendilerine teşekkür ediyorum. Tüm muhtar arkadaşlarımızın Muhtarlar Günü'nü kutluyorum." dedi.

Karasu

Karasu Kaymakamlığı bahçesinde düzenlenen törende, Karasu Muhtarlar Derneği Başkanı Türker Tetik, Atatürk anıtına çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan Kaymakam Ahmet Naci Helvacı, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarlarımıza verdiği değere uygun olarak, günümüzde kendisini yenileyen kurumların başında gelen muhtarlık hem sevinçte hem de hüzünde halkının her zaman yanında ve hizmetindedir." dedi.

Belediye Başkanı İshak Sarı da muhtarların özellikle pandemi sürecinde önemli ve özverili çalışmalar ortaya koyduğunu belirterek, "Yerel yönetimler olarak muhtarlarımız, bizim elimiz gözümüz durumunda." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Kaymakam Ahmet Naci Helvacı, Belediye Başkanı İshak Sarı ve ilçe protokolü, pandemi sürecinde gösterilen özverili ve başarılı çalışmalarından dolayı muhtarlara birer teşekkür plaketi takdim etti.

Söğütlü

Söğütlü Kaymakamlığı bahçesinde düzenlenen törende, Söğütlü Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Serkan Çeğen, Atatürk anıtına çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Çeğen, yaptığı açıklamada, muhtarların devletle vatandaşlar arasında köprü olduğunu söyledi.

Çeğen, vatandaşların ilk gittiği, aradığı kişilerin muhtarlar olduğunu belirterek, "Bizlere yardımcı olan tüm kamuda görevli arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Tüm muhtar arkadaşlarımızın özel günlerini kutluyorum." dedi.

Törene, Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten ile siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.