Sakarya'da, 19 Mayıs bayramı kapsamında caddelerde pedal çevirdiler - Son Dakika

Sakarya'da, 19 Mayıs bayramı kapsamında caddelerde pedal çevirdiler
Sakarya'da AFAD gönüllüleri ve Sakarya Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği cadde cedde dolaşarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında pedal çevirdi.
Sakarya'da AFAD gönüllüleri ve Sakarya Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği cadde cedde dolaşarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında pedal çevirdi.
Ulusal pandemi olan korona virüs salgını nedeni ile vatandaşların sağlığı açısından kutlamaları gerçekleşmeyen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramında AFAD gönüllüleri ve Sakarya Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği gerekli mercilerden aldıkları izinle caddelerde pedal çevirdi. Etkinliğe öğlen saatlerinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanında başladı. Şehrin birçok cadde ve sokakları gezilirken vatandaşlar ise balkonlarına çıkarak etkinliğe alkışlarıyla eşlik etti. 19 Mayıs'ın aynı zamanda Kadir Gecesine denk gelmesi münasebetiyle halkın moral ve motivasyonunu arttırmak amaçlı olan bisiklet turunda vatandaşlara lokum ve kandil simidi ikram edildi. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi: 19.05.2020 04:08 Kaynak: İHA
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