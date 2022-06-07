Sakarya'da 19 sanıklı FETÖ davası sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Sakarya'da 19 sanıklı FETÖ davası sürüyor

07.06.2022 13:22
Sakarya'da 19 sanıklı FETÖ davası sürüyor

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin, aralarında yabancı uyruklular ile üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 3'ü firari 19 kadın sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin, aralarında yabancı uyruklular ile üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 3'ü firari 19 kadın sanığın yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklar katılmazken avukatları hazır bulundu.

Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, firari 3 sanık hakkındaki yakalama kararının devamını ve eksikliklerin giderilmesini talep etti.

Söz alan sanık avukatları da eksik belgelerin tamamlanmasını istedi.

Firari sanıklar hakkındaki yakalama kararının devamına, dijital materyal inceleme raporu ve "ByLock" içeriklerinin gelişinin beklenmesine hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için 27 Eylül'e erteledi.

İddianame

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, aralarında yabancı uyruklular ile üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 19 kadın sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

YORUMLAR
500
Gram altının fiyatı 991 lira seviyesinden alıcı buluyor! Gram altının fiyatı 991 lira seviyesinden alıcı buluyor! Kocaeli'de 14 yıl sonra yakalanan cinayet sanıklarının davasında mütalaa açıklandı Kocaeli'de 14 yıl sonra yakalanan cinayet sanıklarının davasında mütalaa açıklandı
Kaynak: AA

Cumhuriyet, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da 19 sanıklı FETÖ davası sürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:15 Siirt'teki tespit kuyusu açılarak petrol aranacak: Ham petrolün rezerv ve kalitesine göre üretim kuyusu açılacak
12:52 Bakan Akar'dan, dünyaya gözdağı: Yeri ve zamanı geldiğinde gerekeni yapacağız
12:46 Galatasaray'da başkan adayı Hamamcıoğlu'ndan seçime günler kala iddialı sözler: Gel desem gelir
12:40 Artan hava sıcaklığı Kral kobra'yı uykusundan uyandırdı! Tek ısırığıyla 22 insanı öldürebilir
12:34 Ebru Gündeş'in yeni aşkıyla ilgili detaylar ortaya çıktı! Yakın olmak için karşı villasına taşınmış
12:27 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Maymun çiçeği virüsü bizde görülmedi
12:23 ABD'li doktorlar doktorlar uyardı! İşte pankreas kanseri olmamak için uzak durmamız gerekenler
12:20 Antalya'da engerek yılanının ısırdığı hemşirenin hayati tehlikesi devam ediyor!
12:18 Tecrübeli teknik direktör Rıza Çalımbay, Sivasspor'la yeni sözleşme imzaladı!
11:37 TFF başkan adayı Mehmet Büyükekşi'nin 234 imza topladığını açıkladığı sözleri tepki çekti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2022 13:28:23. #1.13#
SON DAKİKA: Sakarya'da 19 sanıklı FETÖ davası sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement