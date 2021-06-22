Sakarya'da 19 yılda sağlığa 1 milyar 96 milyon liralık yatırım - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, son 3 sene içerisinde yapılan yenilikler hakkında sunum yaparak bilgi verdi. Yavuz, "Sakarya'nın beklentileri olan tüm sorunların tam yüzde 90'ının en az bugün çözüme kavuşturulmuş olduğunu gördük" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, 2019 yılı itibariyle Sakarya'da hayata geçirilen icraatlar ve projelerle ilgili sunum hazırlayarak basın mensuplarına bilgi verdi. Gerçekleşen toplantıya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, milletvekilleri Recep Uncuoğlu, Çiğdem Erdoğan Atabek, Kenan Sofuoğlu, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve basın mensupları katıldı. Toplantıda; bin yataklı şehir hastanesi, yeni kadın doğum ve çocuk hastanesi, millet bahçesi, yeni stadyum-yaşayan stadyum, yeni adliye binası, deprem kredisi ve büyükşehir belediyesi maliye payı meselesi konuları ele alındı. 2002 yılından bu yana Sakarya'da sağlık alanında 1 milyar 96 milyon liralık yatırım yapıldığını belirten Yavuz, hastanelerdeki yatak kapasitesini büyük oranda arttırdıklarını belirtti. Sakarya'da Türkiye'nin ikinci Acil Durum Hastanesi'nin yapılacağını açıklayan Yavuz, faaliyete girecek olan hastanenin sadece dönemsel olarak değil salgın, deprem ve afet dışında da hizmet vereceğini belirtti.

Sakarya'nın beklentileri tam yüzde 90'nı çözüme kavuşturuldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, "3 yıl önce Sakarya'nın temel sorunları ve beklentileri nelerdi başlığını attık. Aslında kastımız şuydu; 2018 milletvekili seçimlerine girerken Sakarya'da temel sorunlar ve beklentiler neydi onları bir cevaplamak istedik. Biz bunları 7 başlık altında inceledik. Seçimlere giderken, Sakarya'nın beklentileri olan tüm sorunların tam yüzde 90'ının en az bugün çözüme kavuşturulmuş olduğunu gördük. Kalan yüzde 10'luk kısmın ise çok kısa sürede çözüme kavuşacak. Bundan sonra yeni hedeflerimiz olacak" dedi.

1.96 milyar TL sağlık yatırımı yaptık

Sağlık alanında yapılan yatırımlar ve yenilikler hakkında konuşan Yavuz, "Bin yataklı şehir hastanesi 1 milyar 248 milyon TL'ye ihale edildi. Bütün sağlık hizmetlerinin karşılandığı bir kampüse inşallah kavuşmuş olacağız. Bu arada yeri ile ilgili bir sorun yok, yeri baştan beri belli. Yeri, projesi ve ihalesi de belli Alandüz'ündedir. Yatak kapasitesi bin 471'e kadar çıkacak. Sadece acil servis 70 müşahede yatağı ve 13 poliklinik ile hasta kabulü yapacak. Ambulans helikopterlerinin iniş ve kalkışı ii 'Heliport' inşa edilecek. Şehir hastanesi bünyesinde 448 yataklı genel hastane, 118 yataklı kadın doğum ve çocuk hastanesi, 121 yataklı onkoloji hastanesi, 68 yatak kalp ve damar cerrahi olmak üzere 4 hastaneden oluşuyor. Her branştan 300 poliklinikte hasta kabulü yapılacak. 1.96 milyar TL sağlık yatırımı yaptık. 2002 yılında Sakarya'da bu anlamda sağlıkta, tıpta bir tane katkı sağlayan profesör yokken bugün hamdolsun 53 tane var; doçenti ve diğer akademisyenler var. 2 bin 909 sayısı 8 bin 273'e çıkmış. 2002'de 996'ydı yatak sayısı, 2021'de 2 bin 231 kamu, özel dahil. Yüzde 233 artmış. Yoğun bakım sayısı 2002'de 32 iken 2021'de 400. Yüzde bin 250 artmış" diye konuştu. - SAKARYA