Sakarya'da 2 ayrı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

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Sakarya'da 2 ayrı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı
6 saat önce
Sakarya'da 2 ayrı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdıSAKARYA'nın Akyazı ilçesinde aynı kavşakta meydana gelen 2 ayrı trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 12:58 Kaynak: DHA
Sakarya'da 2 ayrı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı
SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde aynı kavşakta meydana gelen 2 ayrı trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı. Sık sık kazaların meydana geldiği kavşakla ilgili vatandaşlar biran önce önlem alınmasını istedi.
Akyazı ilçesi Fatih Mahallesi ile Ömercikler Mahallelerini birleştiren kavşakta aynı gün arka arkaya meydana gelen trafik kazaları güvenlik kameralarına yansıdı. Kazalarda şans eseri ölen yada yaralanan olmazken bölgede yaşayan vatandaşlar ise Akyazı Belediyesi ile Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğünün kavşakta bir önlem almasını istedi.
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