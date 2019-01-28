Sakarya'da 2 Bin 397 Bebek Evliliğin 1. Yılında Doğdu
1 saat önce
Sakarya'da 2 bin 397 bebek evliliğin 1. yılında dünyaya geldi.
Sakarya
'da 2 bin 397 bebek evliliğin 1. yılında dünyaya geldi. Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli
Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, kentte 2017 yılında 14 bin 547 canlı bebek doğdu.
Annenin evlilik süresine göre doğumlar incelendiğinde ise en fazla doğum 2 bin 397 bebek ile evliliğin 1. yılında gerçekleşirken, en az doğum ise 168 bebek ile 20 ve üzeri yıllarda oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 09:49 Kaynak: AA
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