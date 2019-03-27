Sakarya'da 2 Bin 429 Sandıkta 717 Bin Seçmen Oy Kullanacak

İlçe adı Sandık sayısı Seçmen sayısı Adapazarı 596 191 bin 78 Akyazı 225 64 bin 767 Arifiye 98 30 bin 332 Erenler 191 61 bin 148 Ferizli 66 18 bin 640 Geyve 153 36 bin 112 Hendek 217 59 bin 910 Karapürçek 34 9 bin 306 Karasu 157 47 bin 616 Kaynarca 78 18 bin 112 Kocaali 76 20 bin 363 Pamukova 85 21 bin 637 Sapanca 105 30 bin 271 Serdivan 277 91 bin 622 Söğütlü 43 10 bin 996 Taraklı 28 5 bin 212

Sakaryalı 717 bin 122 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gidecek.2 bin 429 sandığın kurulacağı Sakarya'da Büyükşehir Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarlar oylanacak.Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesinin ardından yapılacak ilk yerel seçimlerde Sakaryalılar, Büyükşehir Belediye Başkanı, kendi ilçelerinin belediye başkanını, belediye meclisi üyeleri ve muhtarları seçmek için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek.5 yılda 65 bin 796 yeni seçmenYüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Sakarya'da 717 bin 122 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana, Sakarya'daki seçmen sayısı 65 bin 796 arttı.Sakarya'da kurulacak sandık sayısı da bir önceki seçime göre arttı. 2014'teki yerel seçimlerde 2 bin 403 sandık hazırlanırken, bu seçimlerde 2 bin 429 sandık kurulacak.En fazla seçmen Adapazarı'ndaSakarya'da en fazla seçmenin ve sandığın yer aldığı ilçe ise Adapazarı. 191 bin 78 kayıtlı seçmenin bulunduğu Adapazarı'nda 596 sandık kurulacak.Adapazarı'ndan sonra ikinci sırada 277 sandık ve 91 bin 622 seçmenle Serdivan, üçüncü sırada da 225 sandık ve 64 bin 767 seçmenle Akyazı geliyor.28 sandık ve 5 bin 212 seçmenle en az sandık ve seçmen ise Taraklı'da olacak.İlçe ilçe sandık ve seçmen sayıları: