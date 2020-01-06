Sakarya'da 2 çocuk sobadan zehirlendi - Son Dakika
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Sakarya'da 2 çocuk sobadan zehirlendi

6 saat önce

Sakarya'da 2 çocuk sobadan zehirlendiADAPAZARI'nda, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 2 çocuk tedavi altına alındı.

Sakarya'da 2 çocuk sobadan zehirlendi

ADAPAZARI'nda, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 2 çocuk tedavi altına alındı.

Adapazarı Hızırtepe Mahallesi Dalyan Sokak'ta akrabalarının evinde bulunan 2 kardeş sobadan sızan gazdan etkilendi. Durumu fark eden akrabalarının ihbarı üzerine 112 Acil ekipleri geldi. Yapılan ilk müdahale sonrası isimleri öğrenilemeyen 2 çocuk, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sakarya'da 2 çocuk sobadan zehirlendi

Adapazarı, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 09:52 Kaynak: DHA
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