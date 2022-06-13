Sakarya'da 2 ilçede uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
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Sakarya'da 2 ilçede uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

13.06.2022 11:10

Sakarya'da 2 ilçede uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı Sakarya'da polis ekiplerince 2 ilçede gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 950 gram sentetik uyuşturucu, 79,81 gram metamfetamin ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

Sakarya'da 2 ilçede uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

SAKARYA - Sakarya'da polis ekiplerince 2 ilçede gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 950 gram sentetik uyuşturucu, 79,81 gram metamfetamin ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışma doğrultusunda Adapazarı ve Arifiye ilçelerinde düzenlenen operasyonla şüpheliler M.S., M.K., M.B., B.T. ve E.İ. yakalandı. Şüphelilerin üst ve araç aramasında 4 kilo 950 gram sentetik uyuşturucu, 79,81 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Sakarya'da 2 ilçede uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Sakarya'da 2 ilçede uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Sakarya'da 2 ilçede uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Sakarya'da 2 ilçede uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

YORUMLAR
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Uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı yakalandı Uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı yakalandı Uyuşturucu operasyonu; 3 gözaltı Uyuşturucu operasyonu; 3 gözaltı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da 2 ilçede uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Sakarya'da 2 ilçede uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
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