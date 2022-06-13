Sakarya'da 2 ilçede uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
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Sakarya'da 2 ilçede uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

13.06.2022 22:28
Sakarya'da 2 ilçede uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Sakarya'da polis ekiplerince 2 ilçede gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 950 gram sentetik uyuşturucu, 79,81 gram metamfetamin ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

Sakarya'da polis ekiplerince 2 ilçede gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 950 gram sentetik uyuşturucu, 79,81 gram metamfetamin ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışma doğrultusunda Adapazarı ve Arifiye ilçelerinde düzenlenen operasyonla şüpheliler M.S., M.K., M.B., B.T. ve E.İ. yakalandı. Şüphelilerin üst ve araç aramasında 4 kilo 950 gram sentetik uyuşturucu, 79,81 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - SAKARYA

Sakarya'da 2 ilçede uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Sakarya'da 2 ilçede uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Sakarya'da 2 ilçede uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Sakarya'da 2 ilçede uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da 2 ilçede uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da 2 ilçede uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
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