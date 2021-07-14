Sakarya'da 2 jeotermal kaynak arama sahası ihale edilecek

Sakarya'da bulunan 2 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihaleye çıkarıldı.

Sakarya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Sakarya'nın Geyve ve Sapanca ilçelerinde bulunan, toplam büyüklükleri sırasıyla 1474 ve 1217 hektar, muhammen bedelleri 119 bin 451'er lira olan jeotermal kaynak arama ruhsatlı sahalar "açık teklif usulü" ile ihale edilecek.

İhaleler, 27 Temmuz Salı günü saat 10.00 ve 10.30'da Sakarya Valiliği Toplantı Salonu'nda yapılacak.