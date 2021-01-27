Sakarya'da 2 katlı ahşap ev yandı - Son Dakika
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Sakarya'da 2 katlı ahşap ev yandı

Sakarya'da 2 katlı ahşap ev yandı

27.01.2021 23:34

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde 2 katlı ahşap ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde 2 katlı ahşap ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde Pamukova ilçesi Turgutlu Mahallesi'nde Ali Şahin'e ait 2 katlı ahşap evde, bilinmeyen nedenle çıktı. Ali Şahin'in dışarıda bulunduğu sırada çıkan yangında alevler kısa sürede 2 katlı evi sardı. Evden yüklesen alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri geldi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürülürken, ahşap ev ise kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Sakarya'da 2 katlı ahşap ev yandı - Son Dakika


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