Sakarya'da 2 katlı ev, ahır ve minibüs alevlere teslim oldu

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 2 katlı bir ev, ahır, samanlık ve park halindeki bir minibüs yandı.



Edinilen bilgilere göre, Çatalköprü Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir sebepten 2 katlı bir ev, ahır, samanlık ve park halindeki minibüs alevlere teslim oldu. Yangına Akyazı'dan sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yaralananın olmadığı yangında büyük çapta hasar oluştu.



Yangın kontrol altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA