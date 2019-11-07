Son Dakika Haberleri: Sakarya'da 2 katlı ev, ahır ve minibüs alevlere teslim oldu
Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da 2 katlı ev, ahır ve minibüs alevlere teslim oldu

Sakarya'da 2 katlı ev, ahır ve minibüs alevlere teslim oldu

6 saat önce

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 2 katlı bir ev, ahır, samanlık ve park halindeki bir minibüs yandı.

Sakarya'da 2 katlı ev, ahır ve minibüs alevlere teslim oldu, System.String[]

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 2 katlı bir ev, ahır, samanlık ve park halindeki bir minibüs yandı.


Edinilen bilgilere göre, Çatalköprü Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir sebepten 2 katlı bir ev, ahır, samanlık ve park halindeki minibüs alevlere teslim oldu. Yangına Akyazı'dan sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yaralananın olmadığı yangında büyük çapta hasar oluştu.


Yangın kontrol altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Sakarya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 07:20 Kaynak: İHA
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