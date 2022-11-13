SAKARYA'DA 2 KATLI EVDE YANGIN; 1'İ ÇOCUK, 2 ÖLÜ, 3 YARALI - Son Dakika
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SAKARYA'DA 2 KATLI EVDE YANGIN; 1'İ ÇOCUK, 2 ÖLÜ, 3 YARALI

13.11.2022 21:24
SAKARYA'DA 2 KATLI EVDE YANGIN; 1'İ ÇOCUK, 2 ÖLÜ, 3 YARALI

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangında 1'i çocuk, 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangında 1'i çocuk, 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Çukurahmediye Mahallesi Düz Sokak'taki 2 katlı evde, gece saatlerinde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangın, kısa sürede tüm evi sardı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Ekipler, evdeki Nida Ö. (19), Cahide D. (69) ve Uğur D.?yi (34) yaralı olarak dışarı çıkardı. Yangının söndürülmesinin ardından evde yapılan incelemede, Batuhan Özer (21) ile Uras Çınar Dilber'in (11) cansız bedenlerine ulaşıldı. Cenazeler otopsi için morga kaldırılırken, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel SAKARYA'DA 2 KATLI EVDE YANGIN; 1'İ ÇOCUK, 2 ÖLÜ, 3 YARALI - Son Dakika

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