Sakarya'da 2 katlı evi soymak isteyen hırsız suçüstü yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da 2 katlı evi soymak isteyen hırsız suçüstü yakalandı - Son Dakika

Sakarya'da 2 katlı evi soymak isteyen hırsız suçüstü yakalandı

7 saat önce

Sakarya'nın Geyve ilçesinde hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şahıs, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Sakarya'da 2 katlı evi soymak isteyen hırsız suçüstü yakalandı, System.String[]

Sakarya'nın Geyve ilçesinde hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şahıs, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.


Olay, Geyve ilçesine bağlı Doğançay Köprübaşı Mahallesi'nde gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul'da ikamet eden ev sahibi Ş.R.'ya ait 2 katlı evin içerisinde el feneri ile dolaşıldığını ve evin bahçesinden ikinci katın penceresine tahta merdiven kurularak girildiğini gören jandarma ekipleri, hırsızın kullandığı merdivenden eve girdi. Ekipleri şüpheli Ü.D.'yi hırsızlık yaparken suçüstü yakaladı. Yakalanan şahsın üzerinde evden çaldığı 1 adet kuru sıkı tabanca ve 40 adet fişek çıktı. Hırsızlık zanlısı gözaltına alındı. - SAKARYA

Jandarma, Sakarya, Geyve, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 02:20 Kaynak: İHA
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