Sakarya'da 2 kişinin öldüğü feci kaza güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Sakarya'da 2 kişinin öldüğü feci kaza güvenlik kamerasında

28.05.2022 23:44

Sakarya'da 2 kişinin öldüğü feci kaza güvenlik kamerasında Hızla gelen motosiklet 21 yaşındaki gence işte böyle çarpmış Sakarya'nın Sapanca ilçesinde iki kişinin hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Sakarya'da 2 kişinin öldüğü feci kaza güvenlik kamerasında

Hızla gelen motosiklet 21 yaşındaki gence işte böyle çarpmış

SAKARYA - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde iki kişinin hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Hızla gelen motosikletin çarptığı 21 yaşındaki gencin metrelerce savrulduğu görüldü.

Kaza, gece saatlerinde Rüstempaşa Mahallesi İpekyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 yaşındaki Tunçkan Serdar Şendur idaresindeki 34 BJT 038 plakalı motosiklet sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan motosiklet önce cadde üzerindeki elektrik direğine daha sonrasında ise yol kenarında yürüyen 21 yaşındaki Enes Özdemir'e çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Şendur ve Özdemir ağır yaralandı. İki yaralı da olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan müdahaleleri sonrasında kaldırıldıkları Sapanca Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Öte yandan, iki kişinin yaşamını yitirdiği feci kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Sonrasında yaşananlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Güvenlik kamerası görüntüsünde; motosikletin gence çarptığı anlar yer aldı. Kaza sonrası kaydedilen cep telefonu görüntülerinde de; ağır yaralanan 21 yaşındaki genci sağlık ekiplerinin tekrar yaşama döndürme mücadelesi ve yerde hareketsiz şekilde yatan motosiklet sürücüsü yer aldı.

Sakarya'da 2 kişinin öldüğü feci kaza güvenlik kamerasında
Sakarya'da 2 kişinin öldüğü feci kaza güvenlik kamerasında
Sakarya'da 2 kişinin öldüğü feci kaza güvenlik kamerasında
Sakarya'da 2 kişinin öldüğü feci kaza güvenlik kamerasında
Sakarya'da 2 kişinin öldüğü feci kaza güvenlik kamerasında
Sakarya'da 2 kişinin öldüğü feci kaza güvenlik kamerasında
Sakarya'da 2 kişinin öldüğü feci kaza güvenlik kamerasında

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da 2 kişinin öldüğü feci kaza güvenlik kamerasında - Son Dakika


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