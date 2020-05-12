Sakarya'da, 20 bin civciv kapasiteli kümeste yangın - Son Dakika

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, 20 bin civciv kapasiteli kümeste çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Boş olduğu ve civcivlerin yarın getirileceği öğrenilen kümes, hasar gördü.

Hendek'in Hallaç Mahallesi'ndeki Cevdet Kocabıyıklar'a ait 20 bin civciv kapasiteli kümeste, öğle saatlerinde, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler, yangını kontrol altına alıp, söndürdü. Yangın nedeniyle kümeste hasar meydana geldi. Boş olduğu öğrenilen kümese yarın civcivlerin getirileceği öğrenildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.