Son Dakika Haberleri: Sakarya'da 20 ton kaçak et ele geçirildi
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Sakarya'da 20 ton kaçak et ele geçirildi

6 saat önce

Sakarya'da iki iş yerine düzenlenen operasyonda 20 ton kaçak et ve sakatat ele geçirildi.

Sakarya'da 20 ton kaçak et ele geçirildi, System.String[]

Sakarya'da iki iş yerine düzenlenen operasyonda 20 ton kaçak et ve sakatat ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren polis, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile zabıta ekiplerince Erenler ilçesinde bulunan Toptancılar Çarşısı'ndaki iki iş yerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda 20 ton kaçak et ve sakatat bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince numunesi alınan etler, imha edilmek üzere Erenler Belediyesi ekiplerince götürüldü.

İş yeri sahipleri hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Erenler, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 08:58 Kaynak: AA
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