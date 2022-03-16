Son Dakika | 201 adet tarihi sikke ele geçirildi: 2 gözaltı - Son Dakika
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Son Dakika | 201 adet tarihi sikke ele geçirildi: 2 gözaltı

16.03.2022 09:25
Son Dakika | 201 adet tarihi sikke ele geçirildi: 2 gözaltı

Son dakika haberleri: Sakarya'nın Pamukova ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda 201 adet sikke ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda 201 adet sikke ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.

Pamukova ilçesinde tarihi eser getirileceği duyumunun alınması üzerine Jandarma İstihbarat, KOM ve Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri harekete geçti. Ekiplerce takibi yapılan bir araç durduruldu. Araç içerisindeki şahıslar üzerinde yapılan aramalarda; muhtelif dönemlere ait olduğu değerlendirilen 201 adet sikke, 84 adet obje ve 3 adet taş ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Araçta bulunan S.Ö. ve B.Y. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

(Erkan Elgün-İHA)

Son Dakika | 201 adet tarihi sikke ele geçirildi: 2 gözaltı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | 201 adet tarihi sikke ele geçirildi: 2 gözaltı - Son Dakika


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