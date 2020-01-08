Sakarya'da 2018 yılına göre 2019'da meydana gelen olay sayısında yüzde 17'lik düşüş yaşandı - Son Dakika

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı 2019 yılında meydana gelen olayları 2018 yılı ile karşılaştırarak bir asayiş raporu hazırladı. Bu kapsamda jandarma bölgesinde 2018 yılına göre 2019 yılında meydana gelen olaylarda yüzde 17'lik düşüş yaşandığı belirlendi.



Sakarya İl Jandarma Komutanlığı 2019 yılında meydana gelen olayları 2018 yılı ile karşılaştırarak yazılı olarak açıklama yaptı. 2018 yılında Mala karşı işlenen suçlar (Hırsızlık, yağma, mala zarar verme, hakkı olmayan yere tecavüz, güveni kötüye kullanma, bedelsiz senedi kullanma, dolandırıcılık, karşılıksız yararlanma) 767 iken; bu sayının 2019 yılında 719 olduğu belirtildi. 2018 yılında kişilere karşı işlenen suçlar bin 255 iken bu sayı 2019 yılında bin 21 olduğu ve yüzde 18 oranında azaldığı belirtildi. Sorgu, yakalama ve tutuklama karşılaştırılmasında ise 2018 yılında 950 bin 424 şahsın sorgusu yapılmış, 3 bin 886 kişi yakalanmış, 768 kişi ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 2019 yılında ise 1 milyon 302 bin 378 şahısın sorgusu yapılmış, 4 bin 768 kişi yakanmış ve bin 16 kişi ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderilmişti. Kadın ve çocuklara yönelik işlenen suçlar da ise 2018 yılında suça sürüklenen çocuk sayısı 180 iken 2019 yılında bu sayı 174 olarak meydana gelirken mağdur çocuk sayısı 2018 yılında 733 iken bu sayı 2019 yılında 602 olarak belirtildi. Şiddet Mağduru Kadın sayısı 2018 yılında 236 iken bu sayı 2019 yılında 293 olarak kaydedilirken yüzde 24'lük artış meydana geldiği belirtildi.



2019 yılı faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulunan Sakarya İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yiğit, "Emniyet ve asayişinden sorumlu olduğumuz bölgemizde, almış olduğumuz tedbirler neticesinde 2019 yılında meydana gelen olay sayısında yüzde 17'lik bir düşüş meydana gelmiştir. Olay sayısı 2018 yılında 9 bin 751 iken bu oran 2019 yılında 8 bin 131 olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca 2019 yılında bölgemizde meydana gelen cinayet vak'alarında faili yakalanmayan, aydınlatılmamış suç bulunmamaktadır. 2019 yılında 3 bin 122 asayiş olayında 4 bin 197 şahıs hakkında işlem yapılmış 389 şüpheli şahıs sevk edildikleri mahkemece tutuklanmıştır. 2018 yılında bölgemizde 382 adet hırsızlık olayı meydana gelmiştir. Bu olayların 167 tanesinin faili bulunmuştur. 2019 yılın da ise 374 adet hırsızlık olayı meydana gelmiş, bu olayların ise 251 tanesinin failleri yakalanmıştır. Hırsızlık olaylarında 2019 yılında yüzde 2'lik bir azalma meydana gelmiş iken aydınlatma olaylarında yüzde 23'lük bir ilerleme kaydedilmiştir. 2019 Yılı içerisinde uyuşturucu ile yapmış olduğumuz etkili mücadele neticesinde, 164 kilogram kubar esrar, 8 bin 969 kök yasa dışı hint keneviri bin 159 adet sentetik uyuşturucu hap ayrıca yapılan aramalarda 30 adet ruhsatsız tabanca, 42 ruhsatsız av tüfeği ve bu silahlara ait çok sayıda mühimmat ele geçirilmiştir. 2019 yılında 666 kaçakçılık olayı meydana gelmiş bin 618 şüpheli hakkında işlem yapılmış, 58 şüpheli tutuklanmıştır. 2019 yılında trafik denetimlerimize havadan ve karadan hız verdik. Bu konudaki etkin denetimlerimiz kaza oranlarının düşmesine sebebiyet verdi. 2018 yılının da bin 45 yaralamalı trafik kazası olmuşken, bu sayı 2019 yılında 756 olarak gerçekleşmiştir. Trafik kazalarında yaralanan şahıs miktarında yüzde 28 oranında azalma meydana gelmiştir. Bölgemizde 2019 yılı içerisinde 12 vatandaşımız trafik kazasında hayatını kaybetmiştir" ifadelerine yer verdi. - SAKARYA