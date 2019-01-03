Sakarya'da 2018 Yılında 247 Şahıs Terörden Tutuklandı
19 dakika önce
Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütlerine yönelik 2018 yılında yaptıkları operasyon kapsamında terör örgütü mensubu olduğu iddia edilen 247 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütlerine yönelik 2018 yılında yaptıkları operasyon kapsamında terör örgütü mensubu olduğu iddia edilen 247 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgilere göre, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri terörist ve terör örgütlerinin yapılanmasına karşı yaptıkları kararlı operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Ekiplerin 2018 yılında yaptığı operasyonların raporları açıklandı. Polis
ekiplerinin yaptıkları operasyon kapsamında 627 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlattı. Yakalanarak gözaltına alınan şahıslar adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 247 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 287 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 93 şüpheli şahıs ise adli mercilerce serbest bırakıldı. - SAKARYA
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 07:15 Kaynak: İHA
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