Son Dakika Haberleri: Sakarya'da 2018 Yılında 247 Şahıs Terörden Tutuklandı

Sakarya'da 2018 Yılında 247 Şahıs Terörden Tutuklandı

19 dakika önce

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütlerine yönelik 2018 yılında yaptıkları operasyon kapsamında terör örgütü mensubu olduğu iddia edilen 247 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya'da 2018 Yılında 247 Şahıs Terörden Tutuklandı, System.String[]
Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütlerine yönelik 2018 yılında yaptıkları operasyon kapsamında terör örgütü mensubu olduğu iddia edilen 247 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri terörist ve terör örgütlerinin yapılanmasına karşı yaptıkları kararlı operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Ekiplerin 2018 yılında yaptığı operasyonların raporları açıklandı. Polis ekiplerinin yaptıkları operasyon kapsamında 627 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlattı. Yakalanarak gözaltına alınan şahıslar adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 247 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 287 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 93 şüpheli şahıs ise adli mercilerce serbest bırakıldı. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 07:15 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Sakarya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


3 Milyon TL Vurgun Yapan Dolandırıcılara 'Poşu'lu Operasyon Türkiye'nin Seferber Olduğu Minik Sudenaz'dan Acı Haber Geldi

Canlı Yayında Cesetlerin Yerini Söyleyince Polis Harekete Geçti Polis Memuru, Yaralı Şahinin Üzerine Yeleğini Örttü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 19:34:15. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sakarya'da 2018 Yılında 247 Şahıs Terörden Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]