Son Dakika Haberleri: Sakarya'da 2018 Yılında Uyuşturucudan 154 Zanlı Tutuklandı

Sakarya'da 2018 Yılında Uyuşturucudan 154 Zanlı Tutuklandı

13 dakika önce

Sakarya Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2018 yılında yaptıkları operasyonda 'uyuşturucu madde ticareti' yapan 154 şahsı tutuklayarak cezaevine gönderirken, çok sayıda uyuşturucu madde de ele geçirdi.

Sakarya'da 2018 Yılında Uyuşturucudan 154 Zanlı Tutuklandı, System.String[]
Sakarya Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2018 yılında yaptıkları operasyonda 'uyuşturucu madde ticareti' yapan 154 şahsı tutuklayarak cezaevine gönderirken, çok sayıda uyuşturucu madde de ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Sakarya Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ve uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptıkları kararlı operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Operasyon kapsamında ekipler, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 249 zanlıyı yakaladı. Yakalanan şahıslardan 154 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 60 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekipler 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan 588 şüpheliyi de yakaladı. Yasa dışı kenevir ekiminden ise ekiplerin 11 şahsa işlem yaptığı öğrenildi.

Yapılan operasyon kapsamında, 62 kilo eroin, 94 kilo esrar, 4 buçuk kilo metamfetamin, 3,5 kilo bonzai, 107 gram kokain, 7 bin 617 adet hap, 344 kök kenevir, 26 adet tüfek, 27 adet tabanca, 379 adet fişek ve 18 hassas terazi, 88 bin 823 TL, 500 dolar ve 540 euro ile 1 adet zulalı araç ele geçirildi. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:41 Kaynak: İHA

Sakarya, 3. Sayfa
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