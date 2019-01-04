Sakarya'da 2018 Yılında Uyuşturucudan 75 Şahıs Tutukladı
1 saat önce
Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 2018 yılında yaptığı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 75 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken, çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.
Sakarya
İl Jandarma
Komutanlığı ekiplerinin 2018 yılında yaptığı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 75 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken, çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il ve ilçelerde uyuşturucu ve uyuşturucu satıcılarına karşı yaptıkları kararlı operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Jandarmanın 2018 yılında yaptığı uyuşturucu operasyonlarının raporları açıklandı. Ekipler, 2018 yılında gerçekleştirdikleri operasyonlar sonucunda 496 şüpheli şahsı yakaladı. Bu şahıslardan 75'i çıkarıldıkları mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevlerine gönderildi. 421 kişi ise çıkarıldıkları mahkemeler tarafından tutuksuz yargılamak üzere adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Jandarmanın 2018 yılı içerisinde yapmış olduğu operasyonlarda 5 bin 669 adet uyuşturucu hap, 227.140 gram kubar esrar, 3.247 gram bonzai uyuşturucu maddesi, 19 bin 550 kök kenevir bitkisi, 656 gram Skank uyuşturucu maddesi, 10 gram eroin, 15 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi, 10 gram kokain, bin 634 gram kenevir tohumu ele geçirildi. - SAKARYA
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:00 Kaynak: İHA
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