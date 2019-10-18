Sakarya'da 2019'un ilk 9 ayında İŞKUR ile 12 bin 680 kişi iş sahibi oldu

Sakarya İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2019 yılı 4. Olağan Toplantısı gerçekleştirildi. İlin istihdam verilerinin değerlendirildiği toplantıda 2019 yılının ilk 9 ayında Sakarya'da İŞKUR'un 12 bin 680 kişi istihdam programlarından yararlanan 12 bin 680 kişi iş ve meslek sahibi olduğu bildirildi.



İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2019 yılı 4. Olağan Toplantısı Sakarya Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli başkanlığında, kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Sakarya'nın istihdam ve mesleki eğitim politikalarının oluşturulması amacıyla yılda dört kez 3'er aylık sürelerle toplanan kurulun kurulun 2019 yılı 4. Olağan Ekim ayı toplantısında ilin istihdam verileri değerlendirildi. Toplantıda 2019 yılının ilk 9 ayında Sakarya' da 18 bin 122 iş arayanın İŞKUR aracılığıyla istihdam edildiği belirtilirken, yine aynı dönemde İŞKUR' un Mesleki Eğitim Kursları, Girişimcilik Eğitimleri, İşbaşı Eğitim Programları, Toplum Yararına Programlar olmak üzere toplam bin 813 kurs programının düzenlendiği ve 12 bin 680 katılımcının programlardan faydalandığı ifade edildi.



2019 yılı 9 aylık çalışmaların değerlendirildiği toplantıda Sakarya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Tekin Kaya, İŞKUR tarafından gerçekleştirilen faaliyetler ve sonuçları hakkında kurul üyelerine bilgilendirmelerde bulundu. İŞKUR İl Müdürü Kaya, kurum personeli tarafından 2019 yılının ilk 9 ayında 11 bin 803 işveren ziyareti gerçekleştirildiğini, ziyaretler sonucu işverenlerden 24 bin 465 kişilik iş gücü talebinin alındığını, İŞKUR' un kurs ve programlarından yararlanan iş arayanlar için yaklaşık 76 Milyon TL ödenek kullanıldığını belirtti. Bunun yanı sıra, en az 2 sigortalı çalışanı olan işverenlerin ilave olarak 3'üncü kişiyi almaları durumunda ücretlerinin İŞKUR tarafından 9 aya kadar karşılanabildiğini hatırlatan İŞKUR İl Müdürü Kaya, işverenleri istihdam desteklerinden yararlanmaya davet etti.



Toplantıda bir değerlendirme yapan Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli, "İŞKUR Genel Müdürlüğü tarafından Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi okulların temizlik hizmetleri için 650 ve özel güvenlik hizmetleri için 295 kişilik kontenjan ayrılmıştır. İlave personel desteği ile okullarımızın temizlik ve güvenlik hizmetleri desteklenmiş olacaktır. Söz konusu katılımcılar 1 Ekim 2019 tarihi itibariyle görevlerine başlamışlardır" dedi.



Ayrıca Toplum Yararına Programlar kapsamında istihdamda dezavantajlı gruplar arasında yer alan iş arayanlara öncelik verilmekte olduğunu bildiren Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli, önümüzdeki günlerde düzenlenecek olan yeni Toplum Yararına Programlarla belediye ve diğer kamu İdarelerine de alımların devam edeceğini sözlerine ekledi. - SAKARYA