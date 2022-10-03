Sakarya'da üniversite çevresinde asayiş uygulaması yapıldı - Son Dakika
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Sakarya'da üniversite çevresinde asayiş uygulaması yapıldı

03.10.2022 23:50

Sakarya'da 2022-2023 eğitim öğretim yılı başlangıcı dolayısıyla üniversite çevresinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Sakarya'da 2022-2023 eğitim öğretim yılı başlangıcı dolayısıyla üniversite çevresinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, üniversitelerin eğitim öğretime başlaması sebebiyle gençlerin korunmasına ve huzur ve güven ortamının devam ettirilmesine yönelik Serdivan ilçesindeki Sakarya Üniversitesi ve öğrenci yurtları çevresinde asayiş uygulaması yaptı.

Çevrede bulunan kafeteryaları denetleyen ekipler, ayrıca araçları durdurup kontrol etti. Denetimlerde, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı.

Denetimlerde iki işletmeye idari işlem uygulanırken bir otomobilde de iki adet sopa ele geçirildi.

Bölgede asayiş uygulamalarının yoğun bir şekilde devam edeceği bildirildi.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da üniversite çevresinde asayiş uygulaması yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da üniversite çevresinde asayiş uygulaması yapıldı - Son Dakika
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