Sakarya'da 21 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

Bu arada polis ekipleri, kimyasal madde şüphesiyle apartmandakileri tahliye etti.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Siyanür ile intihar eden gencin sınıf arkadaşı: "Çok içine kapanık bir çocuktu"