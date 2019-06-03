Sakarya'da 23 kişi iftar yemeğinde zehirlendi
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir lokantada yaptıkları iftar sonrasında bulantı, ishal ve kusma şikayetiyle hastaneye başvuran 23 kişi tedavi altına alındı.
Sakarya
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:03 Kaynak: İHA
'nın Adapazarı
ilçesinde bir lokantada yaptıkları iftar sonrasında bulantı, ishal ve kusma şikayetiyle hastaneye başvuran 23 kişi tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, dün akşam Çark Caddesi'nde bulunan bir lokantada iftar yapan çok sayıda vatandaş, iftardan sonra bulantı, ishal ve kusma şikayetleri ile çeşitli hastanelere başvurdu. Sakarya Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Toyotasa Acil Yardım Hastanesi başta olmak üzere çeşitli hastanelere başvuran 23 kişi, gıda zehirlenmesi teşhisi konularak tedavi altına alındı. Zehirlenen vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA
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